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اتحاد الكرة العراقي يعلق مباريات الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-03T07:52:39+0000
اتحاد الكرة العراقي يعلق مباريات الدوري الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الخميس عن تحديد الثامن من الشهر الجاري موعداً لتوقف الدوري العراقي الممتاز .

وقال نجم الأوسي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز، إن الدوري سيتوقف في الثامن من هذا الشهر بعد انتهاء الجولة 25 لمنافسات الدوري العراقي الممتاز .

واضاف ان المسابقات ستقيم مباريات دور ربع نهائي كاس العراق من يوم 10 والغاية 12 من الشهر الجاري بعدها يتوقف الدوري والكأس معاً .

كما اشار الى ان منافسات الدوري الممتاز يستأنف جولاته في يوم 26 من الشهر ذاته بعد انتهاء المنتخب من مهمته الوطنية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وتحديدا بعد لقائي الإمارات وسوريا .

ومضى الأوسي قائلاً :ان قرار ايقاف الدوري مؤقت، و جاء على ضوء قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم بتحديد العاشر من الشهر الحالي لتجمع لاعبي المنتخب الوطني في بغداد استعدادا للقائين المرتقبين.

ويتصدر فريق نادي الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد الجولة 24 برصيد 64 نقطة .

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