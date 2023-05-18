اتحاد الكرة العراقي يعد لاعبي منتخب الشباب بمكافأة "مختلفة"

شفق نيوز/ وعد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، بمكافأة مالية "مختلفة" للاعبي منتخب الشباب في حال تحقيق نتائج جيدة في نهائيات كأس العالم، فيما اكد المدرب عماد محمد أن الفريق "لم يأتِ للتنزه" في الارجنتين.

وقال رئيس وفد منتخب الشباب العراقي محمد ناصر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يجب على جميع اللاعبين أن يضعوا في أذهانهم بأنهم يمثلون أحلام وتطلعات كل العراقيين، لكون العراق هو الممثل الوحيد لعرب آسيا في نهائيات كأس العالم".

وخاطب ناصر اللاعبين بالقول"نعدكم بمكافأةٍ مالية مجزية تختلف عن تلك التي حصلتم عليها في نهائيات كأس آسيا في حال تقديم نتائج جيدة في المونديال".

من جانبه، أكد مدرب منتخب الشباب عماد محمد، على ضرورة استغلال كل العوامل الإيجابية والروح المعنوية لتقديم مبارياتٍ عاليةِ المستوى.

وبين محمد "يجب أن يعلم الجميع بأننا لسنا رقماً تكميلياً، ولم نأتِ للنزهة للأرجنتين، بل جئنا لتقديم صورةٍ رائعةٍ في هذهِ البطولة".

وختم بالقول "يجب على جميع اللاعبين الالتزام بكل الأسس التي سار عليها هذا المنتخب والتقيد بكل التعليمات للظهور الحسن في المونديال العالمي الكبير".