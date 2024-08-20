اتحاد الكرة العراقي يعتبر اللاعب اليمني "لاعباً محلياً" في دوري النجوم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، اعتبار اللاعب اليمني كلاعب مواطن، مما يجعله خارج حسابات اللاعبين المحترفين.

وقال عضو اتحاد الكرة أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد وافق على تسجيل اللاعب اليمني في دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025 كلاعب عراقي.

وأوضح الموسوي أن التعاقد مع اللاعب اليمني يُعتبر كأنه لاعب عراقي، ولن يُدرج ضمن قائمة اللاعبين المحترفين في سجلات الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وأشار إلى أن عدد المحترفين للموسم المقبل قد حُدد بستة لاعبين، وأن الأندية يمكنها التعاقد مع لاعبين يمنيين بصفة لاعب محلي.

وأضاف أن الأندية يحق لها تسجيل 6 محترفين من بلدان تصنيفها في الفيفا تحت 90، في حين يسمح بتسجيل لاعبين فقط من بلدان فوق تصنيف 90، بشرط أن يكونوا لاعبي منتخبات في بلدانهم.