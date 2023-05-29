اتحاد الكرة العراقي يعاقب مدربين لفريقيّ الكهرباء وشباب نفط ميسان

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عقوبات بحق مدربين في فريقيّ الكهرباء وشباب نفط ميسان بسبب سلوكهم "غير الرياضي".

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها عقدت اجتماعاً لمناقشة بعض تقارير الحكام الواردة إليها من عدة مباريات من أجل البت فيها.

وبينت انها ناقشت تقرير حكم مباراة نادييّ الكهرباء ونوروز التي جرت على أديم ملعب الشعب الدولي بتاريخ 10/5/2023 ضمن منافسات الدوري الممتاز، وبعد الاطلاع على تقرير الحكم والأوليات الخاصة بالموضوع تبين قيام مدرب اللياقة البدنية لنادي الكهرباء حيدر عبد القادر بالتلفظ بألفاظٍ بذيئة وبعيدة عن الخلق الرياضي.

وأشارت إلى أنه "تم إشهار الكارت الأحمر بوجه عبد القادر وإبعاده على المدرجات، إلا إنه استمر بالتلفظ والإساءة الى الحكام، وكان هذا في الشوط الأول، وعند بداية الشوط الثاني قام بالتواجد بالمنطقة الفنية الخاصة بفريقه وامتنع عن تنفيذ قرارات الحكم، ما اضطر حكم المباراة الى إيقاف اللعب لحين خروجه وصعوده الى المدرجات".

وقررت اللجنة حرمان المدرب حيدر عبد القادر من مرافقة الفريق لثلاث مباريات.

وأضافت انها ناقشت تقرير مشرف وحكم مباراة ناديي شباب النجف وشباب نفط ميسان التي جرت على أديم ملعب النجف بتاريخ 24/5/2023 ضمن منافسات الشباب للدوري الممتاز، وبعد الاطلاع على كل الأوليات، تبين أنه عند الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي عندما أعلن حكم الساحة ركلة جزاء لصالح فريق شباب النجف، بعدها قام مدرب شباب نفط ميسان حيدر إبراهيم كريم، ومساعده فاضل داخل عاكول بالدخول الى ميدان المباراة والتهجم على حكم المباراة بألفاظٍ نابيةٍ، ومحاولة الاعتداء وسحب الفريق قبل انتهاء الوقت المحدد.

واعتبرت اللجنة فريق شباب نفط ميسان خاسرا 0-3 أمام فريق شباب النجف لانسحابه من المباراة قبل انتهاء الوقت المحدد.

وعاقبت اللجنة مدرب فريق شباب نفط ميسان حيدر إبراهيم كريم ومساعده فاضل داخل عاكول بالحرمان من مرافقتهما الفريق لثلاث مباريات.