اتحاد الكرة العراقي يعاقب محترفاً مصرياً

شفق نيوز/قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي، يوم الثلاثاء، معاقبة اللاعب المصري صالح جمعة المحترف لصالح نادي الكرخ بالإيقاف لمدة ستة أشهر، وغرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة الانضباط عقدت اجتماعا في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم لمناقشة الاحداث التي حصلت أثناء إقامة مباراة ناديي الكرخ والنجف ضمن دوري نجوم العراق، والتي جرت على ملعب الأخير بتاريخ 30 من شهر نيسان الماضي".

وأضاف، "لدى التدقيق والمداولة وجدت اللجنة ومن خلال الاطلاع على تقرير حكم المباراة ومراقب المباراة الذي تضمن، قيام لاعب نادي الكرخ الرياضي صالح جمعة الذي يحمل الرقم 13 باستخدامه ألفاظاً بذيئة وأفعالاً مهينة ومسيئة والبصق على حكم المباراة".

وتابع البيان أن "اللجنة قررت معاقبة لاعب نادي الكرخ الرياضي صالح جمعة الذي يحمل الرقم (13) بالإيقاف لمدة ستة أشهر، وغرامة مالية قدرها (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار عراقي فقط".

ولفتت إلى أن "القرار صدر باتفاق الحضور استنادا الى احكام ( المادة 49 الفقرة 1 و 4/1 ) قابلا للاستئناف استنادا للمادة 144 من لائحة الانضباط بتاريخ 2024/5/7".