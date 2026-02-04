اتحاد الكرة العراقي يعاقب رئيس وأعضاء لجنة الحكام بسبب "التلاعب" بدرجات التقييم

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عقوبة جماعية بحق رئيس وأعضاء لجنة الحكام بسبب وجود "تلاعب" في درجات تقييم اثنين من الحكام الشباب.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الانضباط قررت إيقاف رئيس لجنة الحكام محمد عرب، ومدير دائرة الحكام علي صباح، لمدة شهر مع غرامة 5 ملايين دينار لكل منهما، كما وجهت عقوبة "لفت نظر" وغرامة مليونين دينار لأعضاء اللجنة كافة.

وتأتي هذه العقوبات المدوية بعد ثبوت "تلاعب" في درجات التقييم الخاصة بالحكمين الشابين "باقر سلام، وحسين عبد الكاظم"، في خطوة تهدف لردع التجاوزات وضمان نزاهة التحكيم.

بدورهما أعربت لجنة الحكام ودائرة الحكام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عن رفضهما القاطع لتدخل لجنة الانضباط والأخلاق بقرارها الصادر في 4/2/2026، معتبرتان ذلك "تجاوزاً واضحاً على الصلاحيات الفنية والتخصصية المخولة لهما وفق تعليمات الاتحادين الدولي (FIFA) والآسيوي (AFC)".

وأكد البيان أن "لجان الانضباط لا تملك قانونياً حق التدخل في التصنيف أو التقييم الفني للحكام ما لم يثبت وجود فساد أو تلاعب، وهو ما لم يحدث"، محذراً من أن "هذا التدخل يشكل سابقة خطيرة تمس استقلالية التحكيم، ويُضعف الثقة بالمؤسسات الفنية، وينعكس سلباً على الحكام نفسياً ومهنياً، وقد يعرّض الاتحاد لمخاطر قانونية وتنظيمية".

وبناءً على ذلك، أعلنت لجنة الحكام ودائرة الحكام تمسكهما باستقلالية التحكيم وتطبيق لوائح FIFA وAFC، وقدمتا استقالة جماعية مشروطة إلى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، مؤكدتان أن الاستقالة "تأتي دفاعاً عن المبادئ القانونية والمؤسسية، مع الاحتفاظ بحقهما في اللجوء إلى الجهات الدولية المختصة، بما فيها الاتحادان الدولي والآسيوي، حفاظاً على سمعة التحكيم العراقي".