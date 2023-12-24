اتحاد الكرة العراقي يعاقب الشرطة ويعتبره خاسراً أمام فريق زاخو (وثيقة)

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، معاقبة نادي الشرطة فنياً وإدارياً ومالياً واعتبار فريقه الكروي خاسراً بثلاثة أهداف دون مقابل أمام فريق زاخو، بسبب مخالفة لوائح دوري نجوم العراق.

وقال رئيس نادي زاخو، عمار فرهان، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي اعتبرت نادي الشرطة خاسراً أمام زاخو 0-3 بعد أن كان فائزاً بنتيجة 2-1 في مباراته التي جرت في الثامن من الشهر الجاري على ملعب النجف".

وبين أن "العقوبة طالت الشرطة لخرقه لوائح الاتحاد الخاصة بدوري نجوم العراق بإشراك لاعبين محترفين أكثر من المقرر، وتغريمه 15 مليون دينار، وإيقاف مشرف الفريق لشهرين".

وكان نادي زاخو قد اعترض على فريق الشرطة بسبب اللاعبين المحترفين الذين مثلوا الفريق، حيث تنص لوائح دوري نجوم العراق على أن يكون تسجيل اللاعبين المحترفين الأجانب 4 لاعبين تحت التصنيف الدولي للمنتخبات الوطنية من التسلسل 90 فما دون، ولاعبين اثنين من التسلسل 91 فما فوق، فيما يسجل اللاعب اليمني كلاعب مواطن على أن لا يزيد عدد اللاعبين عن لاعب واحد في كل نادي.

وكانت شكوى إدارة نادي زاخو قدمت لكون الشرطة لم يطبق هذا الشرط وبالتالي تطالب إدارة زاخو بتطبيق اللوائح واعتبار الشرطة خاسراً 3-0 لمشاركة غير قانونية لعدد من لاعبيه.