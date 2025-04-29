"عموتة باي باي".. وكوريا مطمئنة في البصرة

شفق نيوز/ أنهت لجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الخاص بتسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني.

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد أغلق رسمياً ملف التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموتة، بعد أن كان الأقرب لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني.

وأوضح أن "ملف عموتة طُوي بالكامل بسبب الشروط التي وضعها، والتي لم تكن مناسبة لاتحاد الكرة"، مضيفاً بلهجة ساخرة: "عموتة أصبح في الـ'باي باي'".

وأشار إلى أن لجنة المنتخبات، وبالاتفاق مع الاتحاد، وضعت قائمة بأسماء بديلة لمدربين مرشحين لتولي المهمة، دون الكشف عنهم، موضحاً أن "الاتحاد سيجري مفاتحة مع أفضل الأسماء المطروحة، على أمل حسم الملف خلال هذا الأسبوع".

وكان رئيس الاتحاد عدنان درجال قد أجرى مفاوضات في الإمارات مع نادي الجزيرة، الذي يدربه عموتة، في محاولة لاستعارته أو إنهاء عقده تمهيداً لقيادته المنتخب العراقي في مباراتي كوريا الجنوبية والأردن المقررتين في حزيران المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية.

في السياق، استقبلت محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، وفداً دبلوماسياً كورياً جنوبياً ترأسه القنصل القادم من سفارة بلاده في بغداد، وذلك في إطار التحضيرات الأمنية واللوجستية لمباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الكوري الجنوبي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، لوكالة شفق نيوز، إن "القنصل الكوري الجنوبي عقد اجتماعاً أمنياً مصغراً مع اتحاد الكرة وعدد من القيادات الأمنية في البصرة، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بتأمين المباراة الدولية المرتقبة يوم الخامس من حزيران المقبل".

وأوضح الفريجي أن "الاجتماع ركّز بالكامل على الجوانب الأمنية والتنظيمية، حيث أبدى الوفد الكوري ارتياحه الكبير للخطة الأمنية الموضوعة"، مشيراً إلى أن "الوفد وعد بنقل الانطباعات الإيجابية إلى بعثة المنتخب الكوري، ما يعزز الثقة بنجاح الحدث المرتقب تنظيمياً وأمنياً".

وكان المستشاران الرياضيان لرئيس الوزراء العراقي (خالد كبيان وإياد بنيان) قد التقيا في وقت سابق بالسفير الكوري في بغداد، لبحث ترتيبات استضافة وفد منتخب كوريا الجنوبية في البصرة مطلع حزيران المقبل.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على تسهيل مهمة الوفد الكوري وتهيئة الظروف اللوجستية والفنية اللازمة لإنجاح المباراة، وأعرب السفير الكوري عن إعجابه بالبصرة، مشيدًا بجمالها وأصالتها، ومؤكدًا ثقته في نجاح اللقاء الكروي المرتقب.

ويتواجه المنتخبان العراقي والكوري، على ملعب البصرة الدولي يوم 5 يونيو/ حزيران المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة من التصفيات، حيث يحتاج منتخب الشمشون إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل المباشر إلى المونديال، فيما يحتاج أسود الرافدين إلى الفوز أيضًا للإبقاء على آماله بالتأهل المباشر.