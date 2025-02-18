اتحاد الكرة العراقي يطمئن الأندية.. تقنية VAR ستكون حاضرة في دوري النجوم

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن تسمية الطواقم التحكيمية للدور الـ21 مع حكام الـVAR الذين يديرون المنظومة خلال المباريات.

وقال رئيس لجنة الحكام محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم أمّن تقنية الـVAR بالنقل التلفزيوني، ولا يوجد اي توقف للمنظومة خلال سير المواجهات".

وأضاف، أن "لجنتنا أصدرت جدولاً خاصاً بالحكام لقيادة مباريات الجولة ال 21 بضمنهم حكام الـVAR"، مبيناً أن "كل الأمور تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي خلل بالنقل".

وبين أن "كل المتعلقات الخاصة بالمنظومة تم حلها، وستتواجد التقنية خلال مباريات الجولة ال 21 لمنافسات دوري النجوم".

وكانت أندية دوري نجوم العراق، قد أعلنت عن رفضها خوض مبارياتها بدون تقنية الفيديو المساعد VAR، وذلك بعد قرار شركة عشتار الناقلة لدوري النجوم بإيقاف الخدمة لعدم تسلمها مستحقاتها هذا الموسم.

كما كشف حكام العراق، عن تداعيات تحكيمية فنية صعبة سيعانون منها في ادارة مباريات دوري نجوم العراق لكرة القدم في الجولات المقبلة، ولا سيما مع غياب منظومة الـVAR.