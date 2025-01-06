اتحاد الكرة العراقي يضع خطة للتعامل مع كاساس عبر لجنة من الخبراء البارزين

شفق نيوز/ عقد رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، يوم الاثنين، جلسة مع اللجنة المشكلة لمناقشة مشاركة منتخب العراق في خليجي 26 التي اختتمت مؤخراً، فضلاً على المتبقي من المِشوار الأهم في تصفياتِ كأس العالم المُقبلة.

وقال مصدر من اللجنة المشكلة في الاتحاد، لوكالة شفق نيوز، إن "عدنان درجال يواجه ضغوطات كبيرة بسبب عدم تحقيق المنتخب نتيجة ايجابية والخروج غير اللائق من خليجي 26، لاسيما وأن الاتحاد والمدرب تلقيا دعما حكومياً كبيراً للظهور بمستوى مطمئن في خليجي 26 لكن مع كل ذلك الدعم فكان الأداء غير مطمئن ومقلق للمرحلة المقبلة ولابد من إنقاذ المنتخب عبر إيجاد الحلول من قبل اتحاد الكرة".

وأكد المصدر أن "قرار تشكيل اتحاد الكرة للجنة فنية منتقاة من مجموعة يعدون من بين الخبراء البارزين جاء للاستئناس بآرائهم والأخذ بنصائحهم ونقلها للمدرب كاساس ليكون ملزماً بالتعاون مع المقترحات المطروحة"، مبيناً أن "الآراء التي ستطرح لن تكون مباشرة لكاساس إنما تنقل للاتحاد والاتحاد ينقلها لكاساس".

وأوضح أن "كاساس لابد أن يأخذ بآراء مختصين ليكونوا عونا له ومن ثم قيادة المنتخب إلى بر الأمان وتحقيق أمنية الجماهير العراقية ببلوغ منتخبنا الوطني إلى كأس العالم"، مشيرا إلى أن "المباريات المتبقية مهمة جداً ولا نريد الوقوع بأي خطأ يضع منتخبنا بحرج قد يفقدنا التأهل لاسامح الله".

ولفت إلى أن "هنالك تعاون ثنائي سيكون بين اللجنة الفنية المحلية المؤلفة من خبراء اللعبة وبين كاساس للوصول إلى حل يخدم منتخبنا في المرحلة المقبلة".

يشار إلى أن اللجنةَ المُشكلة تألفت من عبد الإله عبد الحميد، وصالح راضي، ووميض منير، وعدنان لفتة، وبسام رؤوف، وحمزة هادي، وأحمد مناجد، ورياض مزهر، وصفوان عبد الغني، فيما قدّم إبراهيم سالم، وعماد هاشم، اعتذارهما عن عَدمِ الحُضورِ لظرفٍ خاصٍ بهما.