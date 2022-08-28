سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد الكرة العراقي يضع "خارطة طريق" المنتخب الوطني للبطولة الرباعية

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-28T09:23:04+0000
اتحاد الكرة العراقي يضع "خارطة طريق" المنتخب الوطني للبطولة الرباعية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأحد، عن إقامة أول وحدة تدريبية لمنتخبنا الوطني لكرة القدم تحت اشراف راضي شنيشل على ملعبِ البرج في جامعة بغداد.

وقال الناطق الإعلامي للاتحاد احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ إن المنتخب سيتجمع مساء يوم غد في ملعب جامعة بغداد ويجري اول وحدة تدريبية استعدادا للبطولة الرباعية المقررة في الأردن الشهر المقبل.

واضاف ان الوحدة التدريبية الاولى ستشهد مشاركة عدد من اللاعبين باستثناء المحترفين لارتباطهم مع أنديتهم.

واوضح ان المنتخب سيتجمع بشكل كامل قبل البطولة كون المباريات التي سيخوضها المنتخب داخل ايام "الفيفا دي" 

واشار الى ان التدريبات ستتواصل في بغداد ومن المؤمل ان ينتقل مكان التدريب لملعب الشعب الدولي بعد انجاز صيانته قريباً جداً.

وبين ان الاتحاد العراقي للعبة سيهيء كل الظروف المساعدة للمدرب راضي شنيشل لانجاح مهمته المقبلة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر تكليف مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل لقيادة المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة الرباعية المقررة اقامتها في الاردن في 23 من شهر ايلول المقبل .

ويلعب منتخب الأردن مع سوريا في في 23 أيلول المقبل فيما يلتقي منتخب العراق مع منتخب سلطنة عُمان في اليوم نفسه، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في 26 من الشهر نفسه.

related

"الوضع متأزم".. شنيشل يكشف موقفه من تدريب المنتخب العراقي

Date: 2022-02-05 09:09:09
"الوضع متأزم".. شنيشل يكشف موقفه من تدريب المنتخب العراقي

شنيشل ينصح التطبيعية بـ"الأجنبي": لم أُفاتح رسمياً بتدريب المنتخب العراقي

Date: 2021-07-12 19:10:48
شنيشل ينصح التطبيعية بـ"الأجنبي": لم أُفاتح رسمياً بتدريب المنتخب العراقي

بسبب تأخر تسمية المدرب الجديد.. شنيشل يقود المنتخب العراقي بالبطولة الرباعية

Date: 2022-08-15 11:35:24
بسبب تأخر تسمية المدرب الجديد.. شنيشل يقود المنتخب العراقي بالبطولة الرباعية

محترفون في تشكيلة العراق للبطولة الرباعية.. شنيشل يكشف الحقيقية

Date: 2022-08-20 06:52:27
محترفون في تشكيلة العراق للبطولة الرباعية.. شنيشل يكشف الحقيقية

راضي شنيشل مع القوة الجوية: الإبقاء على بيتروفيتش لتدريب المنتخب قرار صائب

Date: 2021-11-28 09:13:50
راضي شنيشل مع القوة الجوية: الإبقاء على بيتروفيتش لتدريب المنتخب قرار صائب

استعدادا لوديتي طاجكستان والنيبال.. المنتخب العراقي يعزز صفوفه بـ4 محترفين

Date: 2021-05-12 14:27:19
استعدادا لوديتي طاجكستان والنيبال.. المنتخب العراقي يعزز صفوفه بـ4 محترفين

ابراهيم بايش: شفيت من الإصابة والاعلام رسالة سامية وليس التلاعب بمشاعر الناس

Date: 2021-06-17 12:28:47
ابراهيم بايش: شفيت من الإصابة والاعلام رسالة سامية وليس التلاعب بمشاعر الناس

الاتحاد العراقي يكشف الجهات التي دعاها لحضور لقاء العراق والإمارات

Date: 2022-03-13 15:08:18
الاتحاد العراقي يكشف الجهات التي دعاها لحضور لقاء العراق والإمارات