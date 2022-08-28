اتحاد الكرة العراقي يضع "خارطة طريق" المنتخب الوطني للبطولة الرباعية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأحد، عن إقامة أول وحدة تدريبية لمنتخبنا الوطني لكرة القدم تحت اشراف راضي شنيشل على ملعبِ البرج في جامعة بغداد.

وقال الناطق الإعلامي للاتحاد احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ إن المنتخب سيتجمع مساء يوم غد في ملعب جامعة بغداد ويجري اول وحدة تدريبية استعدادا للبطولة الرباعية المقررة في الأردن الشهر المقبل.

واضاف ان الوحدة التدريبية الاولى ستشهد مشاركة عدد من اللاعبين باستثناء المحترفين لارتباطهم مع أنديتهم.

واوضح ان المنتخب سيتجمع بشكل كامل قبل البطولة كون المباريات التي سيخوضها المنتخب داخل ايام "الفيفا دي"

واشار الى ان التدريبات ستتواصل في بغداد ومن المؤمل ان ينتقل مكان التدريب لملعب الشعب الدولي بعد انجاز صيانته قريباً جداً.

وبين ان الاتحاد العراقي للعبة سيهيء كل الظروف المساعدة للمدرب راضي شنيشل لانجاح مهمته المقبلة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر تكليف مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل لقيادة المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة الرباعية المقررة اقامتها في الاردن في 23 من شهر ايلول المقبل .

ويلعب منتخب الأردن مع سوريا في في 23 أيلول المقبل فيما يلتقي منتخب العراق مع منتخب سلطنة عُمان في اليوم نفسه، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في 26 من الشهر نفسه.