اتحاد الكرة العراقي يصفّر مستحقات حكام العراق

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، أن الاتحاد صفّرَ مستحقات حكام اللعبة.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد عرب لوكالة شفق نيوز، انه تم صرف جميع مستحقات الحكام المتبقية، وتصّفير جميع الأجور للموسم السابق .

اما بشأن أجور الموسم الحالي، واضاف عرب، أنه يجري التدقيق بغية صرفها للحكام بشكل كامل .

واشار الى ان قرارا جديدا يقضي بزيادة اجور حكام العراق، وسيتم بعد تحديد الزيادة صرف المستحقات للموسم الحالي، سيما بعد استلام الاتحاد العراقي المبالغ المخصصة له من الاتحاد الاسيوي ومبالغ أخرى من مستحقات النقل التلفزيوني والإعلانات.

ولجأ حكام كرة القدم العراقيين في وقت سابق إلى أسلوب جديد للضغط باتجاه استحصال حقوقهم المالية المتأخرة منذ الموسم الكروي الماضي، حيث هددوا مؤخراً بمقاطعة التحكيم في مختلف الدوريات كوسيلة لإنهاء ما اعتبروه "معاناة متواصلة".