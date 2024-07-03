اتحاد الكرة العراقي يصدر عقوبات عن "تهجم وألفاظ بذيئة" في مباراة ديالى والبيشمركة

شفق نيوز/ اجتمعت لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، في مقرِ الاتحاد، لمناقشةِ تقرير حكم مباراة فريقي ديالى والبيشمركة التي جرت ضمن منافساتِ الدوري التأهيلي الممتاز، والتي انتهت لصالح البيشمركة (1-0).

وقد جرت أحداثٌ في هذه المباراة، إذ إنه في الدقيقة (62) قام مساعد مدرب فريق ديالى (سامح صبيح) بالتهجمِ على حكم المباراة والنزول إلى أرض الملعب، وقام حكم المباراة بطرده، وفي الدقيقة (92) قام اللاعب (دانا مصطفى محمد) رقم (7) من فريق البيشمركة بالتهجمِ على مدرب الفريق الخاص به باستخدام الألفاظِ البذيئة والضرب على دكةِ الاحتياط، حيث قام حكم المباراة بطرده كذلك.

وبحسب التقرير، عند انتهاءِ المباراة دخل مساعد مدرب نادي ديالى الى أرض الملعب واستخدم ألفاظاً بذيئةً تجاه حكم المباراة، وقام بعدها اللاعب رقم (20) (مصطفى محمود) من فريق ديالى كذلك بالتهجمِ، وقام حكم المباراة بطرده.. عليه و لما تقدم قررت اللجنة:

وقررت اللجنة معاقبة (سامح صبيح) مساعد مدرب نادي ديالى بالحرمان (مباراتين) من مرافقة الفريق استناداً لأحكام المادة 52/3 من لائحةِ الانضباط، ومعاقبة لاعب نادي ديالى (مصطفى محمود) بغرامةٍ ماليةٍ قدرها 1000000 مليون دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 51، وبدلالة المادة 37/3 من لائحةِ الانضباط.

وجاء في تقرير اللجنة، الاكتفاء بالعقوبةِ الفنية للاعب (دانا مصطفى محمد) استناداً لأحكام المادة 37/3 من لائحةِ الانضباط، حيث صدر القرار باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف.