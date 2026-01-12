اتحاد الكرة العراقي يصدر عقوبات انضباطية بحق أندية ولاعبين ومدربين

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، جملة من العقوبات بحق أندية ولاعبين ومدربين على خلفية أحداث رافقت مباريات في مختلف المسابقات.

وقررت اللجنة حرمان جمهور نادي مصافي الوسط (تحت 14 عاماً) من دخول الملعب لمباراتين، وحرمان مدرب الفريق أنور هشام من مرافقة فريقه لمباراة واحدة بسبب الاعتراضات المتكررة وإثارة الجمهور والأحداث التي أعقبت المباراة أمام القوة الجوية.

كما قررت حرمان مشرف فريق غاز الشمال حسين ضاحي من مرافقة فريقه لمباراة واحدة بعد طرده وقيامه بسب وشتم الحكم في مباراة فريقه أمام الفهد ضمن الدوري الممتاز.

وفي دوري الدرجة الثانية، فرضت اللجنة عقوبات مشددة على نادي الرد، شملت حرمان الإداري جبار كريم من مرافقة الفريق لمدة ثلاثة أشهر، وحرمان اللاعب علي صبيح عطشان لثلاث مباريات، وحرمان المدرب علاء موسى لأربع مباريات، بسبب الاعتداءات اللفظية والجسدية والتهديد على طاقم التحكيم.

كما عاقبت اللجنة مدرب كربلاء (تحت 16 عاماً) وائل عبد الرحيم عبد الحسن بالحرمان من مرافقة فريقه لمباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 250 ألف دينار عراقي نتيجة التجاوز اللفظي والتهديد بعد مباراة الغراف.

وفي دوري تحت 17 عاماً، قررت لجنة الانضباط اعتبار فريق الحشد خاسراً بنتيجة (0-3) أمام فريق البيشمركة لعدم توفر سيارة إسعاف في الملعب ضمن المدة القانونية.

وقررت اللجنة أيضاً حرمان لاعب نادي الديوانية مؤمل نومان من اللعب لمدة شهرين مع غرامة مالية قدرها 250 ألف دينار، بعد اعتدائه على الحكم المساعد وإصابته خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة.

وفي الدوري الممتاز، عاقبت اللجنة لاعب نادي الكاظمية أحمد محمد جلوب بالحرمان من اللعب شهرين مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي، بسبب البصق على الحكم المساعد، على أن تُنفذ العقوبة بعد استكمال العقوبة الفنية.

وأكدت اللجنة أن جميع القرارات صدرت باتفاق الآراء وهي قابلة للاستئناف وفق لائحة الانضباط والأخلاق.