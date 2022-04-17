اتحاد الكرة العراقي يصدر حزمة عقوبات على 3 أندية

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، حزمة من العقوبات ضد فريقين من الدوري الممتاز، وفريقاً من دوري الدرجة الأولى بسبب تجاوزات على الطواقم التحكيمية.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد مناقشة تقرير حكم ومشرف مباراة فريقي سامراء والكرخ ضمن مبارياتِ الدوري الممتاز لكرةِ القدم، وبعد اطلاع اللجنة على ما جاء في التقريرين أعلاه، تبينَ وجود حالة تجاوز من قبل رئيس نادي سامراء صدام عزيز على الطاقم التحكيمي وإثارة الفوضى، وكذلك وجود تجاوز من قبل جمهور النادي.

وبينت أنه تمت معاقبة رئيس نادي سامراء صدام عزيز بالحرمان من دخول الملعب إلى نهاية الموسم الحالي، غرامة مالية 10 ملايين دينار عراقي، مشيرة إلى حرمان نادي سامراء من اللعبِ على أرضه بدون جمهور لمباراتين، وتوجيه عقوبة التحذير لنادي سامراء بسبب عدم التزامه بتعليمات الاتحاد.

كما ناقشت اللجنة تقرير مشرف مباراة نادييّ النجف ونفط الوسط ضمن الدوري الممتاز، وبعد اطلاعها على ما جاء في التقرير أعلاه تبينَ وجود حالة تجاوز من قبل مساعد مدرب نادي نفط الوسط حيدر نجم على حكم المباراة وسوء التصرف الذي بدر منه، وكذلك عدم الالتزام الكامل من قبل الملاكين الفني والإداري المتواجدين في المنطقة الفنية.

وقررت اللجنة معاقبة حيدر نجم باستبعاده لخمس مباريات من مرافقة الفريق، وغرامة مالية مليوني دينار عراقي، وكذلك معاقبة نادي نفط الوسط بغرامة مالية قدرها مليوني دينار.

واشارت الى انه ناقشت الشكوى المقدمة من لجنة الحكام على مشرف فريق نادي الناصرية صاحب شريف، واطلعت على تفاصيل الشكوى أعلاه، ومشاهدة مقطع الفيديو المرسل من لجنة الحكام، وتمت ملاحظة وجود تجاوز من قبل مشرف صاحب شريف وإساءة كبيرة إلى لجنة الحكام.

وقررت اللجنة إيقاف مشرف فريق نادي الناصرية صاحب شريف لمدة سنتين عن العمل، مشيرة إلى ان قراراتها قابلة للاستئناف ضمن المدة القانونية.