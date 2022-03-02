اتحاد الكرة العراقي يصدر توضيحاً بشأن رفع الحظر عن الملاعب الكروية

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، توضحياً بشأن قرار رفع الحظر عن الملاعب الكروية، الصادر من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، قد أعلن الأحد الماضي، صدور قرار من الاتحادين الدولي والآسيوي، رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد، أحمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الشباب والرياضة هي من خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع الحظر عن ملاعب العراق، وفي الوقت نفسه إقامة لقاء المنتخب الوطني، والإمارات في بغداد".

وأضاف الموسوي، أن "الاتحاد الدولي لكرة القدم، أيد ما ورد في كتاب الوزارة، وأجاب بموافقته بإقامة مباراة المنتخب أمام نظيره الإماراتي وما ورد في الكتاب، وهذا يعني أنه وافق على رفع الحظر".

وأشار إلى أن "مجرد تأييد الاتحاد الدولي لما ذكر في كتاب وزارة الشباب والرياضة، فإن ذلك يعني أن الحظر رفع عن العراق وبتأييد الاتحاد الدولي"، لافتاً إلى أن "المراقبين الدوليين الذين تابعوا لقائي منتخب العراقي، أمام لبنان في نهائي غرب آسيا للشباب، والمنتخب الوطني أمام أوغندا، كانت انطباعاتهم جيدة وكتبوا تقارير إيجابية عن العراق بعد أن تيقنوا أن التنظيم كان على مستوى عال".