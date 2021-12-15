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اتحاد الكرة العراقي يصادق على مكتبه الإعلامي ويسمي منسقي المنتخبات الوطنية

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-15T19:57:07+0000
اتحاد الكرة العراقي يصادق على مكتبه الإعلامي ويسمي منسقي المنتخبات الوطنية

شفق نيوز / صادق الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، على مكتبه الإعلامي، ومنسقي المنتخبات، فيما سمى رئيس لجنة الخماسي.

وشكل الاتحاد مكتبه الإعلامي وصادق عليه رسمياً، وتألف من: جمعة الثامر، وسيف المالكي، وميثم الحسني، وماهر حسان، وقحطان المالكي، ورياض هادي، وعمار ساطع ، ومحمد عماد، كما سمى يوسف فعل، مديراً للدائرة الإعلامية للاتحاد.

وسمى الاتحاد، أيضاً محمد عماد، منسقاً إعلامياً للمنتخب الوطني، وماهر حسان منسقاً للمنتخب الأولمبي، وقحطان المالكي منسقاً لمنتخب الشباب، وميثم الحسني منسقاً لمنتخب الناشئين.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تسمية علي عبد الحسين، رئيساً للجنة الصالات، ومنحه الصلاحيات الكاملة في اختيار أعضاء لجنته .

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