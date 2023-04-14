اتحاد الكرة العراقي يشكل لجنة لتعديل نظامه الأساسي

شفق نيوز/ قرر الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الجمعة، تعديل نظامه الأساسي.

جاء ذلك في اجتماع عقد في مقرّ الاتحاد بحُضور رئيس الاتحاد عدنان درجال والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود وأعضاء المكتب التنفيذيّ، والأمين العام للاتحاد محمد فرحان والامين المالي كامل عداي وتمت في الاجتماع مناقشةُ القضايا المُدرجة على جدول الأعمال وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان؛ أن المكتبُ التنفيذيّ وافق على تشكيل لجنةٍ لمراجعة وتعديل النظام الأساسيّ للاتحاد حسب المادة (56) من النظام الأساسي، وتتألف اللجنةُ من النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، واثنين من أعضاء الهيأة العامة هما مالح مهدي وشاكر الجبوري.

وأيضاً تمت الموافقةُ على برنامج إعداد منتخبٍ الشباب إلى نهائياتِ كأس العالم بإقامة معسكرٍ تدريبيّ في إسبانيا للفترة من 15 نيسان ولغاية 5 أيار تتخلله أربع مواجهات مع منتخباتِ البرازيل والدومينيكان وجبل طارق وشباب إشبيليّة، ثم الدخول في معسكرٍ داخلي.

وكذلك تمّ الاتفاق على وضع دراسةٍ لتنظيم بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً للفترة 12 نيسان ولغاية 20 نيسان الجاري بمشاركة 9 منتخباتٍ، والعمل على تشكيل اللجانِ الإداريّة والتنظيميّة واللوجستيّة.