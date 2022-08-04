اتحاد الكرة العراقي يشكل لجاناً فرعية لاستضافة بطولة آسيا للشباب

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، (في ساعة متأخرة من ليل أمس)، تشكيل لجان فرعية لتهيئة المستلزمات الخاصة بتصفيات منتخبات آسيا للشباب في البصرة، فيما حدد مواعيد مباراة الـ"بلاي أوف" للمتأهل إلى الدوري الكروي الممتاز.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه اجتمع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، للتباحث بشأن العديد من القضايا التي تخص الواقع الكروي من جميع النواحي الإدارية والتنظيمية والفنية.

وناقش المجتمعون استضافة تصفيات آسيا للشباب التي ستقام في البصرة للفترة من 10 أيلول/ سبتمبر المقبل ولغاية 18 من الشهر نفسه، بمشاركة منتخبات العراق وأستراليا والكويت والهند.

واشار البيان الى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنظيمية عليا تضم النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار، وغانم عريبي، ورحيم لفتة، وتشكيل لجان فرعية تعمل على تهيئة جميع مستلزمات النجاح للتصفيات الآسيوية، ولتأكيد قدرة العراق على احتضان البطولات الدولية.

واكد المجتمعون على ضرورة السعي الجاد إلى تكريس الجهود لإنجاح التصفيات وإظهارها بأبهى صورة.

كما ناقش الاجتماع التحضير لمباراتي الـ"بلاي اوف" بين فريقي الناصرية ودهوك التي ستقام في الأول من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل في بغداد والفائز يلاعب فريق أمانة بغداد في الثامن من الشهر نفسه، لخطف بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل. وبين انه سيعقد اجتماع بين الاتحاد والأندية الثلاثة للاتفاق على العديد من الأمور التي تخص المباراتين.