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اتحاد الكرة العراقي يسمي "نديم كريم" مديراً إدارياً لمنتخب الشباب

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-22T17:25:58+0000
اتحاد الكرة العراقي يسمي "نديم كريم" مديراً إدارياً لمنتخب الشباب

شفق نيوز/ أعلن عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، مشرف منتخب الشباب محمد ناصر، اليوم الاربعاء، تعيين "نديم كريم" مديراً إدارياً لمنتخب الشباب.

وقال ناصرفي تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن كريم باشر عمله اليوم، مع المنتخب بعد أن وقع عليه الاختيار الذي جاء بعد دراسة عدة ملفاتٍ لأسماءٍ مختلفةٍ ليقع عليه الاختيار في النهاية، لما يتمتع به من مؤهلاتٍ تمنحه العمل ضمن الجهاز الإداري لمنتخب الشباب.

وبين ناصر، أن منتخب الشباب دخل معسكراً داخلياً في العاصمة بغداد من أجل المشاركة في بطولة كأس العرب الشهر المقبل، حيث خاض لقاءً ودياً قبل يومين أمام فريق الطلبة انتهى بالتعادل الإيجابي، وسيخوض لقاءً يوم غدٍ الخميس أمام فريق أمانة بغداد، كما سيخوض لقاءً آخر مع أحد الأندية المحلية قبل المغادرة في بداية الشهر المقبل إلى السعودية.

 

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