اتحاد الكرة العراقي يسمي مشرفاً جديداً للمنتخبات ورئيساً لبعثة الناشئين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تسمية يونس محمود، مشرفاً على جميع المنتخبات العراقية، فيما اختار غانم عريبي رئيساً لبعثة منتخب العراق للناشئين.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم تسمية النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود، مشرفاً على جميع المنتخبات من فئة الاشبال وصولاً الى الفريق الاول.

وأضاف انه تم تكليف غانم عريبي رئيساً لبعثة منتخب العراق للناشئين المشارك في بطولة العرب التي ستستضيفها مدينة وهران الجزائرية.

وبين ان تسمية يونس محمود، وغانم عريبي، جاءت بعد اعتذار علي جبار، ويحيى زغير، عن المهمة.

ويواصل منتخب العراق للناشئين تدريباته استعداداً بمعسكره التدريبي الحالي في مدينة كربلاء ضمن إطار تحضيراته لبطولة كأس العرب التي ستقام في الجزائر في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.