اتحاد الكرة العراقي يسمي رئيساً جديداً للجنة الحكام

شفق نيوز/ سَمّى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، "محمد عرب" رئيسًا للجنة الحكام العراقيين خلفًا للمستقيل "نجاح رحم".

وقال محمد عرب لوكالة شفق نيوز، "تسلمت المهمة رسميًا وباشرت عملي، وستكون من أولويات عملنا كلجنة تطوير حكامنا، وإسناد حكامنا الشباب، والحصول على شارات دولية خلال المرحلة المقبلة."

وأضاف أن هناك مهام كثيرة للصافرة العراقية في المنافسات الداخلية والخارجية، وفقًا للبروتوكولات الرسمية التي تم الاتفاق عليها بجهود مبذولة من قبل اتحادنا.

وأشار إلى أن رئيس الاتحاد عدنان درجال منح اللجنة كافة الصلاحيات والدعم بغية الارتقاء بالمستوى التحكيمي وتطوير الصافرة العراقية، وسنسعى لبناء قاعدة جيدة لحكام العراق من خلال أسس رصينة وبناء جيل جديد.