اتحاد الكرة العراقي يستغرب من "إجراء الآسيوي" ودرجال يصف لاعبي الشباب بـ"الأفضل"

شفق نيوز / وصف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الجمعة، لاعبي المنتخب العراقي للشباب بأنهم "الأفضل" في مواجهة إيران المرتقبة يوم غد في ربع نهائي كأس آسيا، فيما ابدى الاتحاد استغرابه من حرمان الاتحاد الآسيوي لاعب منتخب الشباب شربل شمعون لمباراةٍ أخرى.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بحضور رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال وعُضوي المكتب التنفيذيّ للاتحاد محمد ناصر، وخلف جلال، أكمل منتخبنا الشبابيّ تدريباته، اليوم الجمعة، في الملعبِ الفرعيّ لنادي بونيودكور في العاصمةِ الأوزبكية طشقند قُبيل ملاقاةِ نظيره الإيراني في الدور ربع النهائي لبطولةِ كأس آسيا دون 20 عاماً يوم غدٍ السبت".

وحثّ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم "عدنان درجال" اللاعبين على "بذل قصارى جهدهم في مباراة الغد"، مبينا في حديثه للاعبين بعد نهاية الوحدة التدريبيّة: "ليس هناك أفضل منكم لو كنتم في كامل التركيز، واستغلال الفرص، ولعبتم بشكلٍ جماعي".

وأوضح درجال إن "عيون الشعب العراقي شاخصة نحوكم، وكل القلوب تدعو لكم بتحقيق نتيجة الفوز، والانتقال إلى نهائيات كأس العالم ونصف نهائي البطولة".

وتجري المباراة في ملعبِ "جار" في العاصمةِ طشقند عند الساعة الثالثة بتوقيت أوزبكستان، الواحدة ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد.

وبيّن الاتحاد أن "تدريبات منتخبنا اليوم جرت وسط أجواءٍ من التفاؤل والحماس والمثالية أيضاً، حيث أشعة الشمس ودرجة حرارة وصلت إلى 27 مئوية، واقتصرت الوحدة التدريبيّة على بعض الجوانب التكتيكيّة والفنية التي اختارها الجهاز التدريبيّ والتي من المؤمل تطبيقها في مباراة الغد وفق التشكيلة المختارة لتلك المباراة أمام المنتخب الإيراني الذي يتميز لاعبوه بطول القامة والقوة البدنية".

من جانبه، أوضح الاتحاد أن "إشعاراً من قبل الاتحاد الآسيوي مفاده حرمان لاعب منتخب الشباب شربل شمعون لمباراةٍ أخرى في إجراءٍ مفاجئ للوفد العراقي، إذ علّله الاتحاد الآسيوي بأن حالة الطرد في مباراة إندونيسيا للاعب المذكور لم تحتسب، لتطبق العقوبة من المباراةِ الثانية والثالثة في الجولة الأولى، والثالثة له في ربع النهائي".

وسيقود مباراة الغد طاقم تحكيمي مؤلف من الماليزي محمد ناظم ويساعده أيضا من ماليزيا محمد زروال، والحكم المساعد الآخر الباكستاني محمد علي، بينما سيكون الحكم الرابع روسكلييف من أوزبكستان.