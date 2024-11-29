اتحاد الكرة العراقي "يستغرب" الأنباء المتداولة بشأن بطولة خليجي26

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، ما يتم تداوله بشأن غياب بعض اللاعبين العراقيين المغتربين عن صفوف "أسود الرافدين" في بطولة خليجي26، مؤكداً في الوقت نفسه أن توقف دوري نجوم العراق من عدمه لم يتم اتخاذ قرار بشأنه.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد أحمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي عن غياب أو تواجد بعض لاعبي المنتخب العراقي المغتربين في بطولة خليجي26، لا صحة له والاتحاد يستغرب منها".

وأضاف "كما أن الاتحاد لم يقرر بعد توقف أو عدم توقف دوري نجوم العراق في البطولة الخليجية، ولم تتم مفاتحة الأندية بهذا الصدد"، مشيراً إلى أن "الاتحاد سيعقد اجتماعاً استثنائياً الأسبوع المقبل لمناقشة كل الأمور المتعلقة بمشوار منتخبنا في خليجي26".

وستقام بطولة خليجي26 في الكويت خلال الفترة من 21 كانون الأول/ ديسمبر المقبل إلى 3 كانون الثاني/ يناير 2025، بمشاركة منتخبات العراق والكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان واليمن.