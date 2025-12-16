اتحاد الكرة العراقي يستعد للملحق العالمي واجتماع مرتقب مع أرنولد

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الثلاثاء، عزمه الدخول في مرحلة مفصلية ومهمة تتعلق بمشاركة المنتخب الوطني في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم، مشيراً إلى عقد اجتماع مهم خلال الأيام القليلة المقبلة مع الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز إن "هذا الاجتماع سيُخصص لمناقشة تفاصيل المرحلة المقبلة، حيث سيقوم الجهاز الفني بعرض البرنامج الإعدادي الكامل الخاص بالتحضير لمباريات الملحق العالمي، بما يتضمن الجوانب الفنية والبدنية وخطط الإعداد والمعسكرات التدريبية"، مؤكداً أن "الاتحاد سيضع جميع إمكاناته في خدمة المنتخب من أجل تحقيق أفضل جاهزية ممكنة".

وأضاف أن "هناك توجهاً واضحاً لإقامة معسكر تدريبي خارجي يتلاءم مع ظروف مباريات الملحق"، مبيناً أن "المكسيك تُعد خياراً مطروحاً وبقوة، إلى جانب دول أخرى تمتلك أجواءً ومناخاً مشابهاً، وذلك بهدف تعويد اللاعبين على الظروف البيئية والبدنية التي قد يواجهونها خلال المنافسات".

وشدد درجال على أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم يدرك حجم التحدي المقبل وصعوبة مباريات الملحق العالمي، إلا أن الثقة كبيرة بالجهاز الفني واللاعبين"، مؤكداً ضرورة "توفير بيئة مستقرة ومتكاملة للمنتخب الوطني، بما يضمن الظهور بأفضل صورة ممكنة وتمثيل الكرة العراقية بالشكل الذي يليق بتاريخها وطموحات جماهيرها".

وسيحتضن ملعب "بي بي في إيه" في مدينة مونتيري مباراة بوليفيا وسورينام في الدور قبل النهائي الثاني، على أن يتأهل الفائز لمواجهة المنتخب العراقي.

وستقام مباراة الدور قبل النهائي يوم 26 آذار/مارس 2026 عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، ( 02:00 فجراً بتوقيت بغداد)، فيما يخوض المنتخب العراقي المباراة النهائية يوم 1 نيسان/أبريل 2026 عند الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، ( 06:00 صباحاً بتوقيت بغداد).

ويضمن نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة إقامة مواجهات مثيرة، في ظل سعي المنتخبات لحجز آخر المقاعد في النسخة الأولى من كأس العالم التي تضم 48 منتخباً، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل.