اتحاد الكرة العراقي يستدعي ممثلي ناديين للنظر بديون اللاعبين

شفق نيوز / اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، ممثلي ناديي الطلبة ونفط الوسط الى النظر بديون اللاعبين لديهما، فيما استدعى اطراف القضية لمناقشته يوم الخميس المقبل.

وقال الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " الاتحاد يدعو ممثلَ نادي الطلبة الرياضيّ للحضورِ إلى مقرّ الاتحاد يوم الخميس المقبل ،عـلـى أن يـكـون المـمـثـل مـشـــاوراً قـانـونـيـاً ومـلمـاً بحيثيـاتِ الـدعـوى مع جـلـبِ كـتـابِ تخـويـلٍ مـن النادي"،

كما دعا الاتحاد "المدرب أحمد کاظم عصار، واللاعب أحمد داود سالم، واللاعب علي عبد الكريم رشيد، واللاعب طيف عماد محمد لجـلـب المستمسكات الأصوليّة أو البطاقة الموحدة".

كما دعت لجنةُ شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم "ممثلاً عن نادي (نفط الوسط الرياضي) للحضورِ إلى مقرّ الاتحاد يوم الخميس المقبل، وذلك بشأنِ الدعوى المقدمة من قبل النادي على اللاعبين (فيصل جاسم نافل - سجاد رعد حاتم)، على أن يكون الممثل ملماً بحيثياتِ الدعوى، وأن يجلب معه كتاب تخويل رسمي من إدارة النادي، وعلى اللاعبين استصحاب المستمسكات الأصوليّة أو البطاقة الموحدة".