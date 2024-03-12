اتحاد الكرة العراقي يستدعي ثلاثة اندية لم تسدد مستحقات بذمتها لمدربين ولاعبين

شفق نيوز/ استدعت لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، يوم الثلاثاء، ثلاثة أندية في دوري نجوم العراق لعدم تسديدها ما بذمتها من مستحقات مالية الى مدربين ولاعبين.

ودعت اللجنة في بيان اليوم، ممثل نادي أربيل الرياضي للحضورِ إلى مقرّ الاتحاد بعد غدٍ الخميس عند الساعة الـ12 صباحاً وذلك بشأن الدعوى المقدمة من قبل المدرب السابق لفريق النادي عباس عبيد جاسم بسبب عدم تسديد باقي مستحقات المدرب .

ودعت اللجنة ايضاً ممثل نادي الميناء الرياضيّ للحضور إلى مقر الاتحاد بعد غدٍ الخميس في الساعة الـ10 صباحاً للنظر بالدعوى المقدمة من اللاعبين، حسين يونس ناصر ، وعمار جبار مطلك ، وعمار عبد الحسين ، وباسم علي حسين ، مصطفى جاسم عبد ، ومنار طه حسين ، وأحمد محمد حسن ، وكرار محمد محيسن ، وعلي حلو علي ، وذلك لمطالبة اللاعبين بالمستحقات المالية المتبقية في ذمة النادي.

كما دعت اللجنة ممثل نادي النجف الرياضي للحضورِ إلى مقرّ الاتحاد يوم الخميس المقبل في الساعةِ الـ11:30 صباحاً للنظر بشأن الدعوى المقدمة من قبل اللاعب أحمد ناظم عويد والتي تخص مطالبة اللاعب بالمستحقات المالية المتبقية في ذمة النادي.