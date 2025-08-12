اتحاد الكرة العراقي يستثني نادي أمانة بغداد من شرط التراخيص

شفق نيوز- بغداد

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، استثناء نادي أمانة بغداد الذي صعد إلى دوري نجوم العراق، من شرط التراخيص المتعلق بالملعب.

وقال رئيس النادي فلاح مندب، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم وافق على استثناء نادي أمانة بغداد من شرط التراخيص خلال مشاركتنا في منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم المقبل".

‏وأضاف أن "إدارة النادي قدمت طلباً بأن يخوض مبارياته على أرض ملعب الشعب الدولي أو ملعب نادي الزوراء".

‏وأوضح أن "ملعب النادي غير جاهز حالياً لاستضافة مباريات دوري النجوم وكذلك عدم حاهزية ملعب المدينة في الحبيبية".

‏وأشار مندب إلى أن "النادي ينتظر رد الاتحاد باستخدام ملعب الشعب الدولي أو ملعب الزوراء لاستضافة مباراة نادي الأمانة".