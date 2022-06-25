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اتحاد الكرة العراقي يستبق الإعلان الرسمي بمؤشرات: خليجي 25 سيكون بصراوياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-25T07:45:50+0000
اتحاد الكرة العراقي يستبق الإعلان الرسمي بمؤشرات: خليجي 25 سيكون بصراوياً

شفق نيوز/ وصف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، التقارير "الخليجية" بشأن استضافة البصرة لبطولة خليجي 25 بأنها "إيجابية"، مبينا أنه بانتظار "الإعلان الرسمي".

وقال عضو اتحاد الكرة والناطق الرسمي باسمه أحمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التي زارت البصرة في المرة الاخيرة رفعت تقارير ايجابية وتوصية الى الاتحاد الخليجي باستضافة المحافظة للبطولة في السادس من كانون الثاني المقبل".

واوضح الموسوي، ان "كل المؤشرات تؤكد ان خليجي 25 سيكون بصراوياً سيما بعد التقارير الايجابية الأخيرة"، مشيراً الى انه "لم يتبقى سوى الاعلان الرسمي من قبل الاتحاد الخليجي، وهذا ما سيُحسم في الاجتماع الاخير المقرر نهاية الشهر الحالي".

وأفادت مصادر مطلعة، بأن اتحاد كأس الخليج قد تلقى التقرير النهائي الذي أكد جاهزية البصرة لاحتضان بطولة خليجي 25 بشكل رسمي في البصرة من 6 الى 19 كانون الثاني/يناير 2023، واشارت الى اعتماد ملعبي جذع النخلة (المدينة الرياضية) والميناء في مباريات البطولة.

فيما قال محافظ البصرة أسعد العيداني، في تصريح له امس، "رفعنا التقرير النهائي والبصرة باتت جاهزة لاحتضان خليجي 25".

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