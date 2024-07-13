اتحاد الكرة العراقي يرهن زيادة عقد كاساس بنتائج تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ أفاد عضو اتحاد الكرة العراقي علي راس بحر العلوم، يوم السبت، أن الاتحاد شكل لجنة خاصة للنظر بطلب مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، حول زيادة عقده.

وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب خيسوس كاساس طلب رفع قيمة عقده، وان الاتحاد ناقش طلبه في الاجتماع الأخير، وقام بتشكيل لجنة لاتخاذ قرار بهذا الشأن".

واضاف ان "اللجنة تألفت من النائبين الأول علي جبار، والثاني يونس محمود، وعضو الاتحاد احمد الموسوي للنظر بطلب كاساس"، مشيراً إلى أن "اللجنة رأت بأن يكون قرار الزيادة مرهون بنتائج المنتخب في مبارياته الأربع المقبلة في النهائيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم".

وأوضح بحر العلوم، أن "عقد كاساس ينتهي في شهر تشرين الثاني المقبل، وخلال هذه المدة المنتخب سيخوض أربع مواجهات مهمة جدا لبلوغ منتخبنا لكأس العالم، ونأمل أن تكون النتائج ايجابية لضمان نقاط ضرورية في بداية المشوار".

يشار الى ان مدرب المنتخب الاسباني خيسوس كاساس، قد وقع عقده مع الاتحاد العراقي عام 2022، ويمتد العقد الى أربع سنوات، يتم خلالها تقييم عمله مع نهاية كل عام، ويحق للطرفين التجديد أو إنهاء العقد بالتراضي، وقد طلب كاساس من الاتحاد العراقي، اجراء تعديل على عقده وزيادته قبل نهاية العقد المبرم بين الطرفين في شهر تشرين الثاني من هذا العام، إذ طالب بأن تكون قيمة عقده مليوني دولار، بدلًا من مليون و250 ألف دولار اضافة للتجديد لمدة ثلاث سنوات مقبلة.