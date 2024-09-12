اتحاد الكرة العراقي يرفع عقد كاساس وكادره المساعد

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، إبرام عقد جديد مع مدرب المنتخب الإسباني خيسوس كاساس، بعد نجاحه في المرحلة السابقة.

‏وقال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد ابرم عقداً رسميا مع المدرب كاساس وكادره التدريبي المساعد بعد نجاحه في قيادة المنتخب خلال المدة السابقة وتحقيقه نتائج طيبة مع المنتخب الأول ورفع ترتيبه عالمياً".

‏وأضاف الزاملي، أن "الاتحاد رفع عقد كاساس في العقد الجديد، كما طلب في وقت سابق وقد تمت المصادقة على رفع قيمة عقده بعد موافقة مجلس ادارة الاتحاد"، مبينا أن "عقد كاساس يتضمن مبالغ مساعديه أيضاً".

‏إلى ذلك، أكد الزاملي إن الاتحاد الأسيوي وافق بشكل رسمي على نقل مباراة نادي الشرطة العراقي مع فريق النصر السعودي ضمن منافسات دوري أندية آسيا النخبة.

وأوضح أن الاتحاد الاسيوي أبرق اليوم، بريداً رسمياً للاتحاد العراقي، يؤكد فيه موافقته لنقل لقاء الشرطة والنصر لملعب المدينة بدلاً من ملعب كربلاء"، مشيراً إلى أن "المباراة ستقام في ملعب بغداد بناءً على طلب ورغبة نادي النصر السعودي بدلاً من ملعب كربلاء الدولي بداعي أن الطريق بين مطار النجف وملعب كربلاء طويل، ويرهق اللاعبين ويؤثر على مستواهم الفني".