اتحاد الكرة العراقي يرخص 3 أندية للمشاركة بالدوري الممتاز ويحرم الديوانية

شفق نيوز/ منحت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، ثلاثة أندية جماهيرية حق المشاركة في الدوري الممتاز وفرضت على اثنين منها غرامة "مليونية"، فيما حرمت نادي الديوانية من المشاركة لعدم إنجازه متطلبات الرخصة الآسيوية.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن لجنة التراخيص اجتمعت اليوم للبت بقضيةِ منح الرخصة لنادي دهوك بعد منحه في وقت سابق مهلة إضافية لمدة أسبوع، وقررت منحَ النادي الرخصة للمشاركة في دوري الكرةِ الممتاز للموسم المقبل.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي على نادي دهوك بسبب عدم إكمالِ بعض النواقص والملاحظات التي أشارت إليها لجنة التراخيص أثناء زيارتها الميدانية لملعب النادي.

كما قررت لجنة استئناف التراخيص نقضَ قرار لجنة تراخيص الأندية واعتبار نادي القوة الجويّة مستوفياً لجميع المستلزمات المطلوبة لمنح الرخصة للمشاركة في مسابقةِ الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل.

كذلك قامت لجنة استئناف التراخيص بتعديلَ قرار لجنة التراخيص واعتبار نادي الطلبة الرياضي غير مستوفٍ لمستلزماتِ منح الرخصة وعدم منحه الرخصة، إلا أنها سمحت له بالمشاركةِ في الدوري الممتاز بعد تسديدِ غرامة مالية قدرها 50 مليون دينار عراقي.

غير أن لجنة الاستئناف صادقت على قرارِ لجنة التراخيص باعتبار نادي الديوانيّة الرياضي غير مستوفٍ لمستلزمات منح الرخصةِ وعدم منحه الرخصة للمشاركة في الدوري الممتاز لصدور قرار حظر تسجيل اللاعبين لثلاثِ فترات من قبل الاتحادِ الدولي.