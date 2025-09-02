اتحاد الكرة العراقي يرحب بـ"لجنة الفيفا": قرار انتخاباتنا سيكون بيدهم

شفق نيوز- بغداد

أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أبلغهم بقدوم لجنة تقصي حقائق إلى العراق في 30 أيلول/سبتمبر الجاري.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي يرحب باللجنة الدولية، لضمان سلامة العملية الانتخابية دون طعون مستقبلية"، لافتاً إلى أن "تحديد الموعد يؤكد تأجيل موعد الانتخابات الذي كان مقرراً يوم 16 من الشهر نفسه".

وأوضح، أن "مهمة اللجنة ستكون مقتصرة على مناقشة جميع الأطراف المعنية بهدف تحديد موعد جديد للانتخابات يتناسب مع الوضع الراهن وبموافقة الجميع".

وبيّن الزاملي أن "هذه اللجنة ليست صاحبة القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات، بل إن دورها يقتصر على تقديم توصيات ترفعها إلى الفيفا بعد التوصل إلى قناعة بالاتفاق مع الأطراف المعنية في الاتحاد العراقي وهيئته العامة".

وأضاف، أن "الفيفا، بعد تسلمه توصيات اللجنة، سيتخذ القرار النهائي، إما بالموافقة على الموعد المقترح أو تعديله بما يراه مناسباً".

كما أشار الزاملي، إلى أن "جميع الأطراف بما فيهم أعضاء المكتب التنفيذي يرحبون باللجنة كونها ترسم خارطة طريق إلى الاتحاد القادم، وبنفس الوقت تضمن سلامة العملية الانتخابية من أي طعون مستقبلية".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أرسلا خطابًا إلى الاتحاد العراقي بخصوص انتخابات اللجنة التنفيذية، التي كان من المقرر إقامتها في 16 أيلول/سبتمبر الحالي، وأكد الخطاب أن لجنة تقصي الحقائق ستزور العراق في 30 أيلول/سبتمبر الحالي لتحديد موعد جديد للانتخابات.