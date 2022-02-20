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اتحاد الكرة العراقي يدفع مستحقات بتروفيتش وينأى بنفسه عن خلافه مع مدير اعماله

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-20T09:08:13+0000
اتحاد الكرة العراقي يدفع مستحقات بتروفيتش وينأى بنفسه عن خلافه مع مدير اعماله

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأحد، ان الإشكال المالي بين الاتحاد والمدرب السابق للمنتخب العراقي بتروفيتش قد انتهى.

وقال عضو الاتحاد الناطق الرسمي أحمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد اكمل الإجراءات المالية الخاصة بالمدرب بيتروفيتش وان المبلغ سينزل بحسابه يوم غد الاثنين.

واضاف ان المدرب بتروفيتش رفض المغادرة وفضل البقاء ببغداد رغم الضمانات بتامين له مستحقاته المالية ووضعها بحسابه لكنه أصر البقاء في العراق لحين إكمال اجراءاته المالية بعدها يغادر لبلاده.

وبين انه تم تدقيق العقد المبرم بين الطرفين وكل بنوده وتم إنجاز كل المتعلقات بين الطرفين.

واشار الى ان لدى بتروفيتش خلاف ايضاً مع مدير أعماله والاختلافات مالية وهذا شأن يخص الاثنين ولانعلم اين توصلا في حل الاشكال القائم بين الطرفين وهذا الجانب لا يخص الاتحاد.

وكان المدرب المساعد بتروفيتش خلف المدرب الأول الهولندي ادفوكات لقيادة المنتخب العراقي كمدرب أول بعد اعتذار الأخير عن الاستمرار بمهمته وإكمال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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