اتحاد الكرة العراقي يدعو مزدوجي المناصب في الاتحادات الفرعية إلى تقديم استقالاتهم

شفق نيوز/ دعا الاتحاد العراقي لكرة القدم اعضاءه الفائزين بانتخابات بمناصب الاتحادات الفرعية تسليم استقالاتهم للاتحاد.

وقال محمد فرحان أمين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد دعا في اجتماعه الاخير وبشكل رسمي الفائزين بانتخابات الاتحادات الفرعية الذين مازالوا مرتبطين بأندية ويزاولون مهامهم في أنديتهم اضافة لعملهم بالاتحاد الفرعي أن يختاروا ما بين الاتحاد أو النادي تطبيقا لقانون الاتحادات الذي اقره البرلمان العراقي والذي يمنع باحدى فقراته العمل بازدواجية المناصب.

وأضاف فرحان؛ انه بخلاف ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وحسب النظام الاساسي والمصادقة عليه رسمياً.

وبين أن العضو الذي يستقيل من إحدى المؤسستين التي لايرغب الاستمرار معها عليه تسليم استقالته بمحضر خاص لإدارة اتحاده.