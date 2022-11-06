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اتحاد الكرة العراقي يخطط لإقامة دوري الفئات العمرية لأندية الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-06T14:37:33+0000
اتحاد الكرة العراقي يخطط لإقامة دوري الفئات العمرية لأندية الممتاز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الاحد، دوريات للفئات العمرية لفرق الدوري الممتاز، فيما أكد أن الموسم المقبل سيشهد إقامة دوري المحترفين.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيسه عدنان درجال عقد اجتماعاً موسعاً مع أنديةِ الدوري الممتاز لكرة القدم، بحضور عدد من أعضاءِ الاتحاد، لمناقشة جملة من الأمور التي تخص مسارَ الكرة العراقيّة.

وبين ان درجال شرح لممثلي الأنديةِ تفاصيل زيارته الأخيرة إلى إسبانيا وآلية تَطبيقِ دوري المحترفين في المَوسمِ المُقبل، ومدى انعكاسها الايجابيّ على الأنديةِ، وآلية تَطوير ملاكات الأندية.

وناقش درجال، بحسب البيان، مع الأندية المشاكلَ التي تواجه عملها، واستمع إلى طروحات ممثلي الأنديةِ، وبيّنَ لهم تفاصيلَ عقد القناةِ الناقلة للدوريّ، بالإضافةِ إلى أن الاتحادَ ينتظرُ دفعةً من الجهةِ الناقلةِ لتَسويةِ مُستحقاتِ الحكام، وكذلك منح دفعة للأندية.

كما تناول الاجتماع تنظيم مسابقات الدوري للفئات العمرية المَوسم الحالي مع التخطيطِ لإقامةِ دوري دون ٢٣ عاماً في المَوسمِ المقبل، والاستماع لآراءِ ومُقترحاتِ الأنديةِ في هذا الخُصوص.

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