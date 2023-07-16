اتحاد الكرة العراقي يحّل لجانه للتقييم بعد انتهاء الدوري الممتاز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، انه بصدد حل جميع لجانه العاملة بعد انتهاء الدوري الممتاز الحالي.

وقال عضو اللجنة الاعلامية في الاتحاد، رياض هادي، لوكالة شفق نيوز، ان "اتحاد الكرة سيقيم كل اللجان التي تعمل فيه، وفي ضوء التقييم الذي يشمل كل اللجان، الاعلان عن بقاء او تغيير اللجان وحسب ما قدمت كل لجنة".

وبين ان "كل اللجان مشمولة بالتقييم بما فيها اللجنة الاعلامية في الاتحاد"، مشيرا الى ان "عمل التقييم سيبدأ بعد انتهاء الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بموسمه 2022-2023".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم اعلن ان نهاية الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 ستكون في 20 او 21 من شهر تموز/ يوليو الجاري.