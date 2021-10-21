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اتحاد الكرة العراقي يحل لجنة الحكام ويعفي رئيسها

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-21T05:10:45+0000
اتحاد الكرة العراقي يحل لجنة الحكام ويعفي رئيسها

شفق نيوز/ أكد عضو في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، حل لجنة الحكام واعفاء رئيسها علاء عبد القادر .

وقال غانم عريبي لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد قرر خلال اجتماع الاخير تسمية الحكم الدولي نجاح رحم لرئاسة لجنة الحكام في اتحاد الكرة، مبيناً أن الاتحاد منح رئيس لجنة الحكام الجديد نجاح رحم كل الصلاحيات لاختيار اعضاء لجنته .

وأضاف عريبي أن الاتحاد منح رحم مطلق الحرية لاختيار اعضاء اللجنة دون تدخل، مبيناً ان رحم سيعرض علينا الاسماء لمناقشتها ثم المصادقة عليها رسمياً .

وكانت الهيئة التطبيعية السابقة سمت علاء عبد القادر رئيسا للجنة الحكام خلال مدة ادارتها للاتحاد العراقي المؤقتة.

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