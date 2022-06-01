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اتحاد الكرة العراقي يحسم موقفه من أزمة الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-01T08:04:03+0000
اتحاد الكرة العراقي يحسم موقفه من أزمة الجوية

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدم تدخله بما يحدث في نادي القوة الجوية، من مشكلات وانقسامات بين أعضاء الهيئة الإدارية والعامة.

وكان رئيس نادي القوة الجوية، قد قدم استقالته إلى جانب عضوين من النادي، وعقد موتمراً استثنائيا حل فيه نادي القوة الجوية، وبالمقابل عقد هيثم كاظم بأربعة أعضاء، وبحضور الهيئة العامة، وتم قبول استقالة رئيس النادي والعضوين وحددوا مؤتمراً انتخابياً في المستقبل القريب.

وقال عضو الاتحاد رحيم لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد لا يتدخل بامور خارج صلاحياته، كون الأندية مرتبطة بما يخص الانتخابات باللجنة الأولمبية، وعلى إدارة النادي التوجه للأولمبية وعرض الخلاف والخلل الحاصل بين الفرقاء لحل الأزمة".

وأضاف لفتة، أن "لا بد من إبلاغ الاولمبية العراقية بكتاب رسمي لما يحدث وإلا فالانقسام الحاصل سيتطور ويأخذ منحنى آخر يؤثر على النادي وفريقه الكروي".

وبين أن "اتخاد الكرة تنظم الأنشطة الكروية للأندية، أما وزارة الشباب والرياضة مسؤولة عن تأسيس الأندية، أما اللجنة الأولمبية، فإنها مسؤولة عن انتخابات الأندية".

وشدد لفتة، على أهمية "تبليغ الأولمبية بما يحدث من خلاف ليتم باشرافها حل النادي بعد تقديم رئيس واعضاء النادي استقالاتهم ومن ثم تشكيل هيئة مؤقتة لادارة عمل النادي لحين انتخاب الهيئة العامة للنادي، هيئة إدارية جديدة تقود النادي لأربع سنوات مقبلة".

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