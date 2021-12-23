اتحاد الكرة العراقي يحرم مدرب العدالة ويعاقب الديوانية والرمادي

شفق نيوز/ عقدت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الخميس، اجتماعاً لمناقشةِ بعض التقارير الخاصة بعدة مبارياتٍ.

وقال الاتحاد في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللجنة تباحثت في تقرير حكم مباراة فريقي الجامعة والعدالة التي أقيمت ضمن دوري الدرجة الثانية في بغداد، ولاحظت من خلال الاطلاع على التقرير، وجود حالة تجاوز من قبل الملاك التدريبي لفريقِ العدالة على حكم المباراة، وعليه قررت حرمان مدرب نادي العدالة باسم محمد من مرافقةِ الفريق لمباراةٍ واحدةٍ استناداً للمادة 52 انضباط، فضلاً عن حرمان مساعد مدرب نادي العدالة عمر جبار من مرافقةِ الفريق مباراة واحدة استناداً للمادة 52 انضباط قراراً قابلا للاستئناف خلال المدة القانونية البالغة سبعة أيام من تاريخ التبليغ.

كما ناقشت اللجنة تقرير حكم مباراة فريقي الديوانية ونفط الوسط التي أقيمت ضمن المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.

وبناءً على التقرير المُقدم من حكم المباراة، وما وردَ فيه من تجاوزٍ من قبل عضو الهيئة الادارية لنادي الديوانية مثنى عبد الرزاق، وكذلك وجود تجاوزٍ من قبل جمهور نادي الديوانية على حكام المباراة، وعلى إثر ما جاءَ في التقرير، تقررَ حرمان عضو الهيئة الادارية لنادي الديوانية مثنى عبد الرزاق من مرافقة الفريق خمس مباريات استناداً الى المادة 51 انضباط قراراً قابلاً للاستئناف خلال المدة القانونية البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ .

كذلك ناقشت اللجنة أيضاً تقرير حكم مباراة نادي الرمادي ونادي عفك في بطولة دوري الدرجة الأولى.

ولاحظت اللجنة، من خلال الاطلاع على التقرير، وجودَ حالة تجاوزٍ من قبل معالج فريق نادي الرمادي وليد إسماعيل على حكم المباراة، وعليه قررت حرمانَ معالج فريق نادي الرمادي وليد اسماعيل من مرافقة الفريق لمباراتين استناداٍ الى المادة 52 انضباط قراراً قابلاً للاستئناف خلال المدة القانونية البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ .