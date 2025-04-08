اتحاد الكرة العراقي يحرم لاعباً من تمثيل ناديه لمدة شهر

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي اعتبار نادي عفك خاسراً أمام فريق الفهد بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجاء قرار لجنة الانضباط، بسبب مشاركة اللاعب حسن حسين مهدي الذي يحمل الرقم 88، رغم أنه كان محروماً من المشاركة في مباراتين بسبب مخالفته للوائح الاتحاد.

كما فرضت اللجنة عقوبة مالية على نادي عفك، قدرها 5 ملايين دينار، بسبب السماح للاعب بالمشاركة رغم عقوبته السابقة، بالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة حرمان اللاعب من تمثيل الفريق لمدة شهر مع فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار، نتيجة تجاوزه اللوائح والتعليمات الخاصة بالاتحاد.

وكان فريق عفك قد تعادل سلبياً أمام الفهد في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.