اتحاد الكرة العراقي يحدد 5000 مقعد للجمهور الأردني في ملعب البصرة

شفق نيوز/ أفاد المشرف العام على اللجنة الأمنية لمباراة العراق والأردن، غالب الزاملي، يوم الخميس، بأن الاتحاد العراقي لكرة القدم حدد العدد المسموح بحضوره من الجمهور الأردني لمباراة المنتخبين في البصرة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر تخصيص خمسة آلاف مقعد وهي النسبة الدولية المحددة للضيوف الأردنيين في ملعب المدينة الرياضية في البصرة خلال لقاء المنتخبين منتصف الشهر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف "بدأنا من الآن توفير كل التسهيلات للجمهور الأردني بدءاً من المطار حتى وصولهم للملعب وذلك لمشاهدة مباراة فريقهم أمام منتخبنا الوطني على أديم ملعب البصرة الدولي".

وأشار إلى أن "الاتحادين العراقي والأردني اتفقا على الجوانب التنظيمية كافة التي ستكون تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتهيئة الأجواء المناسبة وإنجاح المباراة بشكل متميز".

وأكد الزاملي أن "ضيوف الأردن سيكونون مكرمين بين أهلهم في العراق، والاتحاد العراقي عقد قبل أيام اجتماعاً مع روابط المشجعين العراقيين بهدف التعاون لإخراج المباراة بشكل مثالي يعكس الصورة الطيبة لجمهورنا العزيز من خلال التعامل مع المباراة بتشجيع ينسجم مع روح الأخوة بين البلدين".

وتقام مباراة العراق والأردن في يوم 14 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل ضمن إطار الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.