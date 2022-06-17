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اتحاد الكرة العراقي يحدد موعد مباراتي نصف نهائي الكأس

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-17T09:25:44+0000
اتحاد الكرة العراقي يحدد موعد مباراتي نصف نهائي الكأس

شفق نيوز / حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، موعد مباراتي نصف نهائي كأس العراق، مؤكداً إقامتها بين الجولتين 37-38 لدوري الكرة الممتاز، وعلى ملعبي الشعب والنجف.

وذكر عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، نجم الأوسي، لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة رأت أن مباراة الزوراء مع الكرخ ستقام على ملعب الشعب الدولي، وتقام مباراة زاخو والكهرباء على ملعب النجف الدولي".

وأضاف الأوسي، أن "اللجنة وجدت أنسب وقت للمباراة ما بين الجولتين 37 و38 من الدوري العراقي الممتاز، وتحديداً بعد انتهاء الجولة 37 بأربعة أيام".

وتأهلت أربعة فرق لنصف نهائي كأس العراق، وهي الزوراء، زاخو، الكرخ، والكهرباء.

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