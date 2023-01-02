اتحاد الكرة العراقي يحدد موعد فتح الانتقالات الشتوية وغلقها

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن موعدي فتح وغلق باب الانتقالات الشتوي للاعبي الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 .

وقال عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي نجم الآوسي لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة حددت العاشر من شهر كانون الثاني الحالي موعدا لبدء الانتقالات الشتوية، مبيناً انه يحق للأندية التعاقد مع لاعبين جدد لتمثيل فرقها الكروية .

واضاف ان اللجنة قررت غلق الانتقالات الشتوية وانتقال اللاعبين بين الاندية يوم السادس من شهر شباط المقبل .

واوضح انه يحق للاعب المنتقل أن يمثل فريقه الجديد فور تعاقده بشكل رسمي وتسجيل ذلك من قبل اتحاد الكرة العراقي .

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أوقف منافسات الدوري العراقي الممتاز بعد جولته 12 بسبب انشغاله بتنظيم خليجي 25، على أن يستأنف خلال يومي 21 و22 من الشهر الحالي .