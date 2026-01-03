اتحاد الكرة العراقي يحدد موعد سفر الأولمبي للسعودية ويكشف سبب التأخير

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن تحديد يوم سفر المنتخب الاولمبي العراقي الى السعودية للمشاركة في نهائيات آسيا التي تنطلق من 6 ولغاية 24 من الشهر الجاري في السعودية.

‏وقال عضو الاتحاد، فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الأولمبي سيتوجه يوم 6 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري عبر طائرة خاصة من بغداد إلى المملكة العربية السعودية استعدادا المشاركة في نهائيات آسيا تحت 23 سنة".

‏وأوضح أن "سبب تأخير الوفد هو لارتباط بعض اللاعبين مع أنديتهم في دوري النجوم حيث سيكون آخر لاعب ملتحق هو لاعب الكهرباء الموهوب أحمد عايد الذي سيمثل فريقه الكهرباء باخر مواجهة له يوم الاثنين أمام الميناء ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري النجوم ليتوجه المنتخب بعد ذلك الى السعودية عقب اكتمال العدد".

‏وأشار الى أن "الاندية وافقت على تفريغ لاعبيها لتمثيل المنتخب الأولمبي في المهمة الوطنية المقبلة باستثناء الزوراء الذي اعترض على ذلك في بيان اصدره امس".

وسيلعب المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا وتايلاند والصين.

ويستهل منتخب العراق مشواره بلقاء الصين يوم 8 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، ويلاقي تايلند في 11 منه، قبل أن يلتقي أستراليا في 14 من الشهر ذاته.