اتحاد الكرة العراقي يحدد موعد توقف دوري النجوم وتجمع المنتخب استعداداً لتصفيات آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن تحديد موعد توقف دوري نجوم العراق، وتجمع لاعب المنتخب لملاقاة الكويت وفلسطين ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

‏وقال الناطق الإعلامي للاتحاد أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "دوري النجوم سيتوقف يوم 13 أو 14 من آذار/ مارس المقبل بغية تجمع لاعبين المنتخب العراقي استعداداً لخوض مباراة العراق والكويت".

وأضاف "بعض الأندية غير العراقية التي يحترف فيها لاعبو منتخبنا ستقوم بتفريغهم قبل 72 ساعة من المباراة بحسب النظام المتبع في الاتحاد الدولي فيما يخص التوقيتات الخاصة بتفريغ اللاعبين".

‏وأشار إلى أن "مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس متواصل في تقييمه لمستويات اللاعبين المحليين والمغتربين للوصول إلى اللاعب الأفضل والأكثر جهوزية لتمثيل المنتخب في مباراتيه المقبلتين أمام الكويت وفلسطين".

‏ويواجه المنتخب العراقي نظيره الكويتي في البصرة يوم 20 من آذار/ مارس المقبل في مباراة ثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بينما يواجه فلسطين على ملعبه الذي لم يحدد لغاية الآن يوم 25 من الشهر نفسه.