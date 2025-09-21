اتحاد الكرة العراقي يحدد موعد توقف الدوري بسبب التزام المحترفين

شفق نيوز - بغداد

أكد عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي، يوم الأحد، أن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم ستتواصل بعد الجولة الثالثة، قبل أن تتوقف مؤقتاً بدءاً من يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع مدرب المنتخب الوطني غراهام ارنولد.

واوضح الزاملي لوكالة شفق نيوز ، أن سبب التوقف يعود إلى صعوبة تجمع اللاعبين المحترفين في أنديتهم الخارجية خارج أيام "فيفا دي" المعتمدة دولياً، ما يفرض تحديات أمام اعداد المنتخب بشكل فعال خلال هذه الفترة.

وأشار إلى ان، ضيق الوقت وعدم التحاق اللاعبين المحترفين مبكراً بتدريبات المنتخب دفع بالجهاز الفني الى الاستغناء عن خوض أي مباراة ودية، والتركيز بدلاً من ذلك على التحضير المباشر لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 .

وفيما يتعلق بالحضور الجماهيري للمباريات المرتقبة التي ستقام في السعودية، كشف الزاملي ان الاتحاد العراقي لكرة القدم خاطب الجانب السعودي مطالباً بزيادة حصة الجماهير العراقية من التذاكر، و بانتظار رد رسمي من السعوديين بهذا الشأن .

وسيخوض المنتخب العراقي أولى مبارياته في المجموعة الثانية من ملحق التصفيات الآسيوية أمام منتخب إندونيسيا في يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام المنتخب السعودي، صاحب الأرض، يوم 14 من الشهر ذاته، وذلك على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.