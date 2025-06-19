اتحاد الكرة العراقي يحدد موعد انطلاق وختام الدوريات للموسم المقبل

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، موعد انطلاق موسم دوري نجوم العراق وباقي الدوريات للموسم 2025-2026.

وحدد الاتحاد يوم 13 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق دوري نجوم العراق لكرة القدم بموسمه الجديد، فيما تم تحديد ختامه يوم الأول من شهر حزيران/ يونيو 2026.

بينما حدد يوم 20 أيلول/ سبتمبر من العام الحالي موعداً لانطلاق دوري الدرجة الممتازة على أن ينتهي يوم 25 من شهر أيار/ مايو عام 2026.

كما حدد الاتحاد يوم 7 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعداً لانطلاق دوري الدرجة الأولى، وينتهي 15 أيار/ مايو عام 2026.

وفي الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل سينطلق دوري الدرجة الثانية وينتهي في 1 أيار/ مايو عام 2026.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم وضع آلية تشمل هبوط آخر فريقين في الترتيب إلى درجة أدنى وصعود أول فريقين إلى درجة أعلى.