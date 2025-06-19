اتحاد الكرة العراقي يحدد موعد انطلاق وختام الدوريات للموسم المقبل

اتحاد الكرة العراقي يحدد موعد انطلاق وختام الدوريات للموسم المقبل
2025-06-19T09:28:18+00:00

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، موعد انطلاق موسم دوري نجوم العراق وباقي الدوريات للموسم 2025-2026.

وحدد الاتحاد يوم 13 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق دوري نجوم العراق لكرة القدم بموسمه الجديد، فيما تم تحديد ختامه يوم الأول من شهر حزيران/ يونيو 2026.

بينما حدد يوم 20 أيلول/ سبتمبر من العام الحالي موعداً لانطلاق دوري الدرجة الممتازة على أن ينتهي يوم 25 من شهر أيار/ مايو عام 2026.

كما حدد الاتحاد يوم 7 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعداً لانطلاق دوري الدرجة الأولى، وينتهي 15 أيار/ مايو عام 2026.

وفي الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل سينطلق دوري الدرجة الثانية وينتهي في 1 أيار/ مايو عام 2026.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم وضع آلية تشمل هبوط آخر فريقين في الترتيب إلى درجة أدنى وصعود أول فريقين إلى درجة أعلى.

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon