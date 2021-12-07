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اتحاد الكرة العراقي يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-07T08:01:24+0000
اتحاد الكرة العراقي يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز

شفق نيوز/ كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم الثلاثاء، عن موعد استئناف الدوري العراقي الممتاز بجولته الـ 12 بعد توقفه بسبب اقامة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العراق .

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الآوسي لوكالة شفق نيوز، إن لجنة المنافسات حددت يومي 11-12 من الشهر الحالي لانطلاق منافسات الجولة الـ 12 لدوري الكرة الممتاز .

وأكد نجم، أن منافسات الدوري سوف لن تتوقف حتى نهاية المرحلة الاولى.

وفيما يخص مصير مباريات دور ربع نهائي كأس العراق، قال الآوسي، إن اللجنة حددت انطلاق منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العراق بعد انتهاء المرحله الاولى من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

ويتصدر الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 11 برصيد 29 نقطة يليه الزوراء برصيد 25 نقطة وبنفس الرصيد نفط الوسط بالمركز الثالث لكن يتخلف عن الزوراء بفارق الاهداف .

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