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اتحاد الكرة العراقي يحدد موعداً أخيراً لحسم مصير أعضائه مزدوجي المناصب

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-17T20:27:56+0000
اتحاد الكرة العراقي يحدد موعداً أخيراً لحسم مصير أعضائه مزدوجي المناصب

شفق نيوز / طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، أعضاءه بحسم إزدواجية المناصب، فيما حدد الثلاثاء المقبل آخر موعد للاستقالة.

وأكد عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إبلاغ أعضاء الاتحاد مزدوجي المناصب تقديم استقالاتهم من مناصبهم الأخرى وحسم أمرهم حتى يوم الثلاثاءالمقبل كموعد أخير، أو الاستقالة من منصبهم في اتحاد الكرة.

وأوضح بحر العلوم، أن "وزارة الشباب حجبت الأموال عن اتحاد كرة القدم لحين استقالة الأعضاء جميعا من مناصب رياضية أخرى يشغلونها في أندية غير مناصبهم في الاتحاد".

واشار إلى أن الاتحاد أبلغ في اجتماعه الأخير الأعضاء الذين لم يستقيلوا أن يحسموا أمرهم بأسرع وقت بغية عدم الخروج عن القانون الرياضي".

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